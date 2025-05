Ronaldo dispara contra a CBF após confirmação de novo presidente: "Farinha do mesmo saco"

Presente no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1 no domingo passado, Ronaldo Fenômeno disparou contra a CBF após a confirmação de que Samir Xaud ocupará o cargo de presidente da entidade. O ex-jogador chegou a tentar a candidatura, mas não recebeu suporte das federações estaduais.

"Isso não é novidade para ninguém, o que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes. A gente vive um momento terrível e o mais impressionante é que nós não vemos uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse, em que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar", disse Ronaldo em entrevista exclusiva à Band.