Samir Xaud oficializa chapa e será candidato único à presidência da CBF

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Conseguimos protocolar nossa chapa. Estávamos numa disputa com o presidente Reinaldo, da Federação Paulista de Futebol (FPF), um cara sensacional, que tem uma articulação muito boa com os clubes. Mas conseguimos protocolar uma chapa com 25 federações e 10 clubes. Isso inviabiliza a inscrição de qualquer outra chapa. Então, ainda como candidato, mas um candidato único. Agora é esperar o processo eleitoral, os trâmites ocorrerem e, no domingo, ter a eleição e, a partir de segunda-feira, estar na CBF e começar o nosso trabalho. Trabalho de renovação, muita mudança”, disse Samir em entrevista ao Charla Podcast.

Quem é Samuel Xaud?

Natural de Boa Vista (RO), Samir Xaud, de 41 anos, é médico infectologista especializado em medicina esportiva. Filho de Zeca Xaud, que comanda a Federação Roraimense há 40 anos, Samir foi eleito, em janeiro deste ano, para suceder o pai a partir de 2027. O médico, porém, nem deverá assumir o cargo, uma vez que deverá assumir o comando da entidade máxima do futebol nacional.