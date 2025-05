Ênio, do Juventude, é alvo de operação do MP por suposto envolvimento em apostas

Ênio recebeu um amarelo aos 38 minutos do primeiro tempo da partida contra o Fortaleza / Crédito: Fernando Alves/ECJuventude

O atacante Ênio, do Juventude, está sendo novamente investigado por suspeitas de envolvimento em casos de manipulação de apostas. O novo alerta envolvendo o atleta foi emitido após a derrota por 5 a 0 para o Fortaleza, pela Série A. Nesta terça-feira, 20, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MP-RS) realizou uma operação para investigar o atacante e outras pessoas suspeitas de envolvimento nos casos de manipulação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o MP-RS, foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa do atleta e outro no estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador. Conforme a instituição, a operação foi originada por um pedido da CBF, que buscava obter mais provas sobre distorções em apostas irregulares. Por meio de uma nota oficial, o Juventude afirmou ter tido conhecimento da operação e que “colaborou fornecendo os acessos necessários para ação tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube”. Outros alertas no Brasileirão No início deste Brasileirão, Ênio já teve seu nome envolvido em um alerta de casas de apostas por suspeita de manipulação. O caso teria acontecido na partida contra o Botafogo, na estreia da competição. No último dia 10, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu um novo alerta de suspeita de manipulação de resultados envolvendo o avançado. Na ocasião, foram registradas movimentações acima do normal para o avançado receber um cartão amarelo no duelo contra o Leão, pela 8ª rodada da competição, o que aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo daquela partida.