Envolvido em nova polêmica, Ênio não deve atuar mais no Juventude

O atacante Ênio não deve mais atuar pelo Juventude, já que seu nome está novamente envolvido em escândalos de manipulação de cartões amarelos. A diretoria do clube gaúcho afirma que tomará todas as medidas possíveis sobre a situação, afinal, é a segunda vez na mesma edição do Brasileirão que isso ocorre com o atleta.

Desse modo, no duelo contra o Fortaleza, no último sábado (10), a CBF foi notificada por casas de apostas sobre uma suspeita de manipulação. Foram registradas movimentações acima do normal para o atacante receber um cartão amarelo contra o time nordestino. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ênio fez uma falta dura em Lucas Sasha e foi advertido com o cartão.