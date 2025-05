Fluminense busca empate com o Juventude no Alfredo Jaconi, mas amplia jejum na temporada

Os donos da casa abriram o placar com Batalla, mas a reposta carioca foi quase instantânea com Hércules

O Tricolor ocupa momentaneamente o sétimo lugar na tabela de classificação, com 14 pontos em nove rodadas. O Juventude, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento na 18ª colocação, com oito. A equipe gaúcha só supera o Sport e o Santos — que perdeu para o Corinthians neste domingo .

O Fluminense ampliou seu jejum como visitante na temporada ao empatar em 1 a 1 com o Juventude, neste domingo (18), no Alfredo Jaconi. Sem vencer há quatro jogos fora do Rio, o Tricolor carioca acumula 11 partidas nessas condições: com cinco triunfos, três igualdades no placar e três derrotas. Além disso, não sabe o que é vencer em Caxias do Sul desde 2005, ou seja, vinte anos.

Aos 16′, Everaldo aproveitou a sobra do desarme em Martinelli, na meia lua da grande área, e finalizou cruzado. Gustavo pulou no cantinho e desviou para escanteio. O Tricolor chegou novamente três minutos depois, dessa vez com Martinelli. O volante cabeceou no travessão após jogada ensaiada de escanteio.

Mas não demorou muito para o Fluminense apresentar as primeiras oscilações na partida, e Renato Gaúcho logo mostrou incômodo com a saída de bola do time. De fato, o Juventude sentiu o momento e passou a apostar em uma marcação mais acima. A estratégia, porém, não rendeu frutos imediatos, e foi o Tricolor que protagonizou o primeiro grande lance do jogo.

Em suma, sobrou equilíbrio e faltou emoção na etapa inicial. As equipes tiveram poucas chances reais, mas, apesar disso, os cariocas tiveram maior controle de jogo — com posse de bola. Os visitantes protagonizaram as melhores oportunidades do primeiro tempo e pecou no primor para definir as jogadas.

Confusão no intervalo

O clima deu uma esquentada nos minutos finais do primeiro tempo. Gabriel Fuentes se envolveu em uma discussão que teve início com Serna, e jogadores de Fluminense e Juventude começaram a bater boca ainda dentro de campo. O desentendimento se estendeu até a ida aos vestiários e terminou com o zagueiro gaúcho sendo contido por Thiago Silva, segundo informações da Globo.

Segundo tempo

Se faltou emoção na primeira etapa, a segunda iniciou a todo vapor. Isso porque os donos da casa levaram só nove minutos para inaugurar o placar no Jaconi, com Batalla. O colombiano dominou a sobra do escanteio e soltou uma bomba, que ainda desviou em Freytes antes de morrer na rede.