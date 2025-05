Cartão tomado por jogador do Juventude em goleada do Fortaleza gera alerta de manipulação

Ênio foi advertido por falta aos 39 minutos do primeiro tempo. É a segunda vez que um cartão amarelo tomado pelo jogador gera alerta de casa de apostas pelo volume de apostas no ato

O atacante Ênio, do Juventude, teve o nome ligado pela segunda vez a uma suspeita de manipulação de aposta. O atleta foi advertido por falta aos 39 minutos do primeiro tempo na goleada do Fortaleza diante do time gaúcho e a advertência levantou suspeita de forçar o cartão para beneficiar apostadores.

O alerta foi emitido pelas próprias bets, que relataram para as autoridades um volume incomum de apostas para que o jogador recebesse cartão amarelo no jogo ainda nas vésperas do embate.