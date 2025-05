Paz critica moldes de votação para novo presidente da CBF e manda recado para Ancelloti

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O CEO da SAF do Fortaleza e presidente da Liga Forte União (LFU), Marcelo Paz, utilizou o momento após o II Simpósio de Direito Desportivo realizado no Rio de Janeiro na última sexta, 16, para falar sobre o processo de eleição do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o afastamento de Ednaldo Rodrigues do cargo. O gestor cearense criticou o momento do futebol brasileiro que, de acordo com ele, vive em uma contramão entre gestão de clubes e da maior entidade da modalidade no país, e ressaltou que todos os problemas que envolveram a CBF acabaram por manchar a imagem do esporte para a sociedade, frisando que isso precisa mudar.