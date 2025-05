Candidato único na CBF, Xaud se apresenta à comissão de clubes

Futuro presidente da CBF é o único a registrar chapa para eleições do próximo domingo e busca aproximação com demais federações

Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Vasco e Palmeiras, este como convidado, são os membros da CNC na Série A. Volta Redonda e Botafogo-SP na Série B. O encontro foi híbrido e teve breve papo com Xaud, que busca aproximação com os demais clubes.

Único a registrar chapa para as eleições na CBF no próximo domingo, Samir Xaud foi à sede da entidade nesta segunda-feira (19). Ele aproveitou a ocasião para se apresentar à Comissão Nacional de Clubes, que tem representantes de todas as séries do futebol brasileiro. A informação é do “ge”.

O prazo final para inscrição de chapa termina nesta terça-feira (20), mas o apoio maciço a Xaud inviabilizou a disputa eleitoral. Ele, afinal, conseguiu a assinatura de 25 das 27 federações e 10 dos 40 clubes das Séries A e B. Aliás, para um candidato concorrer, precisa de ao menos 8 federações.

Além da reunião da CNC, que debateu possíveis mudanças no procedimento do VAR e discutiu questões de calendário, a CBF também recebe curso de gestão da Fifa. Aliás, ex-jogadores como Fernandinho, Alexandre Pato Lucas Leiva estão no prédio na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Quem é Samir Xaud?

Eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, assumiria o cargo de seu pai, que completa 40 anos à frente da FRF em 2026, a partir de 2027. Foi nessa eleição que Samir começou oficialmente. Aos 41 anos, o médico com especialização em infectologia e medicina esportiva, atua como empresário no esporte, com um centro de treinamento voltado ao fitness e bem-estar.