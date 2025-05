Ancelotti já tem data para sua primeira convocação como técnico da Seleção

CBF confirma a contratação do italiano, de 65 anos,, que deixou o Real Madrid e assinará vínculo até o fim da Copa do Mundo de 2026

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo.

A CBF anunciou, nesta segunda-feira (12), Carlo Ancelotti como novo treinador da Seleção Brasileira. Assim, a entidade concretizou o grande sonho do presidente Ednaldo Rodrigues, e o italiano, de 65 anos, irá assinar um vínculo até o fim da Copa do Mundo de 2026. O técnico, por sinal, já tem data para a sua primeira convocação, que acontece no dia 26 de maio.

De acordo com o The Athletic, o treinador deve começar a trabalhar pela CBF no dia 26 de maio. Ele deve se reunir com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico para definir os convocados para a próxima Data-Fifa, que acontece entre os dias 2 a 10 de junho.

Com o fim da espera, o novo comandante, um dos mais vitoriosos da história do Real Madrid com 15 títulos, já tem data para sua estreia à beira do campo pelas Eliminatórias da América do Sul.

Afinal, no dia 5 de junho, o Brasil encara o Equador, fora de casa, pela competição que dá vaga para a Copa do Mundo de 2026. Já no dia 10 de junho, às 21h45, a Canarinho enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos.