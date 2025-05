Entenda o papel de Neymar na contratação de Ancelotti

Treinador italiano é o novo técnico da Seleção Brasileira; Jogador teve papel fundamental para negociação acontecer / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta segunda-feira (12) a contratação do técnico Carlo Ancelotti. A curiosidade é que Neymar teve um papel fundamental na negociação. Foi através do seu pai, Neymar da Silva Santos, que Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, conheceu o empresário Diego Fernandes responsável pela contratação do treinador italiano, de acordo com o “R7 Esportes”.

Vale ressaltar que, segundo o jornalista Jorge Nicola, o jogador também teve influência no 'veto' a Jorge Jesus, que chegou a ser a segunda opção para assumir o comando da Seleção, caso não conseguisse o Ancelotti. Assim, Neymar manifestou à CBF sua insatisfação com um possível acordo com o português. O atacante, porém, não vetou diretamente o técnico, mas se posicionou contra sua contratação, lembrando o desentendimento que tiveram no Al-Hilal. A relação entre os dois estremeceu quando Jesus declarou que o brasileiro não estava nos planos do clube saudita devido à sua condição física. A declaração não foi bem recebida pelo jogador, criando um clima ruim entre ambos. Neymar não atua pela seleção desde 2023, quando sofreu uma grave lesão que o deixou de fora dos gramados por mais de um ano. Em março, ele chegou a ser convocado por Dorival Júnior, mas uma nova lesão fez com que ele fosse cortado. Ancelotti na Seleção Brasileira Com a contratação de Carlo Ancelotti, a CBF concretizou o grande sonho do presidente Ednaldo Rodrigues. O italiano de 65 anos assinará vínculo até o fim da Copa do Mundo de 2026. Aliás, ele se torna o quarto treinador estrangeiro na história da Seleção Brasileira. A entidade também confirmou que ele já tem data para a sua primeira convocação: 26 de maio.