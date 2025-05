Moradia no Brasil? Jornalista revela logística para Carlo Ancelotti comandar a Seleção Brasileira

A primeira convocação de Ancelotti acontece no dia 26 de maio, para os confrontos mencionados acima. Antes disso, contudo, o técnico se reunirá com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, a fim de finalizar a lista dos selecionados.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira na manhã desta segunda-feira, 12. O técnico estará à frente da Canarinho até o fim da Copa do Mundo de 2026, porém, com uma curiosidade: não se mudará para o Brasil. Sua estreia está prevista para os próximos compromissos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai, em junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O acordo com um técnico estrangeiro representa um marco na história do futebol nacional. De acordo com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, trata-se da conclusão de um projeto de longo prazo. “Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio”, declarou.

Residência fora do Brasil e comissão técnica

Apesar da empolgação com a chegada, o técnico não residirá em território brasileiro durante o período à frente da Seleção. De acordo com o apresentador Benjamin Back, em informação às vésperas da oficialização, o italiano permanecerá na Europa por estratégia. “O que tenho é que o Ancelotti está fechado e que, inclusive, ele não viria a morar no Brasil”, afirmou durante o programa Domingol.

Segundo Benja, o treinador viverá na Inglaterra, por considerar o país um ponto estratégico para acompanhar de perto os atletas que atuam no futebol europeu. Isso porque eles representam a maior parte das convocações da equipe nacional. A comissão técnica contará com um auxiliar brasileiro de relevância, que deve ser um ex-jogador com histórico ao lado de Ancelotti. Nomes como Kaká e Cafu foram mencionados como possibilidades, embora não tenham sido confirmados.