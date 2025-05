Veja a repercussão internacional com anúncio de Ancelotti na Seleção

De acordo com o “Marca”, o treinador fará uma entrevista coletiva nesta terça-feira (13) para falar pela primeira vez sobre o tema. A publicação ainda frisou que Xabi Alonso está na mira do clube espanhol para as próximas temporadas, o que não chegou a causar surpresa.

O anúncio de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira ganhou repercussão nos principais jornais pelo mundo. O italiano ainda é treinador do Real Madrid, mas assumirá o Brasil a partir de junho para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O jornal “A Bola”, de Portugal, também tratou do assunto. A publicação lembrou o longo interesse da CBF no ingresso do profissional para dirigir a seleção brasileira. Além disso, informou que o treinador será o primeiro estrangeiro a ter o desafio de assumir a equipe nacional masculina.

O site “The Athletic” colocou Ancelotti como um dos treinadores mais vitoriosos do futebol mundial. O site escreveu que o italiano já havia chegado a um acordo com a cúpula do Real Madrid para tratar dos termos relacionados a sua saída.

A “Gazzeta dello Sport”, da Itália, saiu com a manchete: “O maior da história para o maior time do planeta” a fim de dimensionar a chegada do primeiro estrangeiro à frente da seleção nacional. O periódico enfatizou a trajetória vencedora do novo contratado para encarar a missão de recuperar o futebol brasileiro.