Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira

A última vez que um treinador estrangeiro esteve a frente da seleção brasileira foi há 60 anos / Crédito: Carlo HERMANN / AFP

O técnico italiano Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção Brasileira de Futebol. O anúncio oficial aconteceu nesta segunda-feira, 12. Aos 65 anos, Ancelotti deve permanecer a frente dos selecionados brasileiros até a Copa do Mundo de 2026. Curiosamente, a última vez que um treinador estrangeiro esteve a frente da seleção brasileira foi há 60 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O último técnico estrangeiro que comandou o escrete canarinho foi o argentino Filpo Nuñez, em setembro de 1965, quando esteve no comando da vitória de 3 a 0 sobre o Uruguai, no estádio Mineirão. “Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, escreveu Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. O multicampeão será o quarto treinador a comandar a seleção neste ciclo de Copa: após as passagens de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Jr. Ancelotti assume a seleção penta campeã mundial após sua segunda passagem pelo Real Madrid. Durante seu último trabalho, o italiano conquistou o Campeonato Espanhol, nas temporadas 2021/22 e 2023/24, a Supercopa da Espanha, nas temporadas 2021/22 e 2023/24, o Mundial de Clubes, em 2022 e 2024, a Supercopa da Uefa, em 2022, e a Champions League, nas temporadas 2021/22 e 2023/24.

Primeira convocação Segundo o portal The Athletic, o italiano deve começar a trabalhar pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no dia 26 de maio. No entanto, a entidade terá até o dia 18 de maio para enviar a lista dos convocados à Fifa, por conta da obrigatoriedade na liberação dos atletas. Com isso, o italiano deverá se reunir com Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, para definir a sua primeira lista que disputará os jogos contra Equador e Paraguai, que acontecerão nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Atualmente, o Brasil se encontra em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos, dois pontos atrás dos equatorianos, que ocupam a vice-liderança das eliminatórias. Já os paraguaios estão na quinta colocação, com a mesma pontuação da seleção brasileira. Currículo vitorioso Seguindo a carreira de seu pai, Ancelotti se inseriu no mundo do futebol em 1976, aos 17 anos, quando estreou como meio-campista no Parma-ITA. Durante sua trajetória como atleta se tornou ídolo no Milan-ITA, no qual atuou por 160 jogos, e na Roma-ITA, onde atou outras 227 partidas. Seus desempenhos nos gramados o credenciou a disputar as copas de 1986 e 1990, pela seleção italiana.

Logo após sua aposentadoria, em 1992, Ancelotti foi convidado por Arrigo Sacchi para ser auxiliar-técnico da Azzurra, iniciando sua carreira vitoriosa à beira do gramado. Juntos, ambos levaram a seleção europeia a final da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Na final, os italianos foram derrotados no que foi o quarto título da seleção brasileira. Após sua rápida passagem pela seleção de seu país natal, Ancelotti começou sua vitoriosa carreira por clubes começando no Reggiana até comandar Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid (primeira passagem em 2013/14 até 2014/15), Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid novamente. Por clubes, o italiano conquistou XX títulos durante seus quase 30 anos a margem do campo. Entre estes títulos, ele conquistou o feito de ser o único técnico a ter conquistado ao menos um título de liga dos cinco principais campeonatos europeus — Italiano, Inglês, Francês, Espanhol e Alemão, respectivamente.