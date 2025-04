Copa do Brasil 2025: confira todos os confrontos da 3ª fase

Os jogos desta fase estão marcados para o dia 30 de abril, enquanto as partidas de volta ocorrerão na semana do dia 21 de maio. Cada uma das 32 equipes receberá R$ 2.315.250. Já os classificados para a próxima etapa garantem uma premiação adicional de R$ 3.638.250.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, em sua sede no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo dos jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025 . O evento ocorreu nesta quarta-feira, 9 de abril, às 15 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A divisão dos potes foi feita com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, que considera o desempenho recente nas competições nacionais. As 16 equipes mais bem ranqueadas ficaram no Pote 1, enquanto as demais compuseram o Pote 2.

Operação contra manipulação de resultados prende ex-árbitro e mira em comissões e dirigentes de clubes; ENTENDA

Copa do Brasil 2025: confrontos da terceira fase



Vindas da segunda fase, chegam 20 equipes, que se juntam a outras 12 classificadas diretamente: os campeões da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste (neste caso, o vice-campeão), além do vencedor da última edição da Copa do Brasil e das equipes mais bem colocadas no Brasileirão de 2024.

Veja abaixo todos os confrontos e os mandos de campo* da terceira fase da Copa do Brasil 2025: