Futebol em 2025: veja o calendário das principais competições

O calendário oficial de futebol de 2025 contempla a primeira edição do Super Mundial, agendada para junho e julho / Crédito: Reprodução/ Julio Aguilar/ AFP

2025 promete ser um ano de muita agitação para os apaixonados por futebol. A grande novidade será a primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA, uma competição que reunirá as principais equipes do mundo e será disputada entre junho e julho. Queria no seu time? VEJA jogadores livres no mercado da bola



Além do Mundial de Clubes, outra competição sob chancela da FIFA será realizada em 2025: a Copa do Mundo Sub-20. O torneio, que ocorre a cada dois anos, será sediado no Chile.

A primeira grande decisão do calendário nacional em 2025 será a Supercopa do Brasil, um confronto entre o campeão brasileiro, o Botafogo, e o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. Curiosamente, neste ano, o jogo será um clássico carioca, conhecido como Clássico da Rivalidade. Calendário do futebol em 2025: competições nacionais No Brasil, os campeonatos estaduais terão um calendário mais curto, com jogos entre os dias 12 de janeiro e 26 de março. Durante o Mundial de Clubes, que contará com quatro equipes brasileiras, o Campeonato Brasileiro será interrompido após as 12 primeiras rodadas.



O primeiro torneio profissional do ano, desconsiderando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, será a Copa do Nordeste, que começa em 4 de janeiro com a primeira fase. Já o Campeonato Brasileiro, que em 2024 teve início no dia 13 de abril, começará mais cedo em 2025: a primeira rodada está programada para o dia 29 de março. Confira o calendário do futebol brasileiro em 2025: