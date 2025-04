Copa do Brasil 2025: tudo sobre o sorteio da terceira fase

CBF realiza em 9 de abril, quarta-feira, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil / Crédito: Reprodução/ Staff Imagens/ CBF

A Copa do Brasil chega à sua terceira fase, na qual entram na competição os campeões da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste (neste caso, o vice-campeão), além do vencedor da Copa do Brasil anterior e das equipes mais bem colocadas no Brasileirão de 2024. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O sorteio que definirá os confrontos e os mandos de campo — com jogos de ida e volta — será realizado nesta quarta-feira, 9 de abril, às 15 horas (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao todo, serão definidos 16 confrontos.

Apenas por participar da terceira fase, que antecede as oitavas de final, as 32 equipes recebem R$ 2.315.250. Já as equipes que avançarem para a próxima etapa garantem uma premiação adicional de R$ 3.638.250. Os jogos da terceira fase estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio.

Copa do Brasil 2025: times classificados para terceira fase

As equipes classificadas a partir da segunda fase da Copa do Brasil 2025 são: Aparecidense-GO



Athletico-PR



Atlético-MG



Botafogo-PB



Brusque



Capital-DF



Ceará



Criciúma



CSA



Fluminense



Grêmio



Maracanã-CE



Maringá



Náutico



Novorizontino



Operário-PR



Red Bull Bragantino



Retrô-PE



Vasco



Vila Nova. Já as 12 equipes que vão estrear na competição na temporada de 2025 são: