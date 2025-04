João Ricardo está entre os 10 melhores goleiros do mundo, segundo estudo

O arqueiro Tricolor superou goleiros de ligas europeias e nomes que já foram convocados para a seleção brasileira / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Um estudo do CIES Football Observatory, divulgado nesta quarta-feira, 9, coloca o goleiro João Ricardo entre os 10 melhores goleiros do mundo. O arqueiro do Fortaleza se encontra na oitava posição em um ranking de 100 nomes e está na frente de atletas como Alisson e Bento, goleiros da seleção brasileira nos últimos dois jogos das Eliminatórias. A pesquisa ranqueia os atletas conforme o nível esportivo das partidas disputadas, dos resultados dos jogos e desvio na porcentagem de defesas em relação ao esperado. O recorte utilizado para a montagem da lista foram jogos realizados entre 31 de março de 2024 e 31 de março de 2025.