Operação contra manipulação de resultados prende ex-árbitro e mira em comissões e dirigentes de clubes

Conduzida pelo Grupo Antirroubo a Banco (GAB), a ação delineou uma hierarquia precisa na estrutura da organização criminosa. As práticas fraudulentas abrangiam principalmente jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, mas também há indícios de que partidas de outras divisões nacionais, campeonatos estaduais e até torneios internacionais possam ter passado por manipulação.

Ex-árbitro está entre os detidos

D’Guerro Batista Xavier, ex-árbitro paraibano de 46 anos, está entre os detidos na operação. Ele foi preso em João Pessoa e, apesar de estar afastado da função desde a "Operação Cartola", de 2018, mantinha vínculos esportivos de forma amadora. Questionado pela imprensa, o profissional negou envolvimento com o caso: “Não sei o que está acontecendo”. Autoridades o confirmam entre os alvos da investigação por envolvimento direto nas práticas fraudulentas.

Um presidente de clube, dois ex-jogadores e dois aliciadores também acabaram detidos na operação. Os agentes, porém, não revelaram as identidades dos suspeitos.

Presidente como agente infiltrado

A investigação teve origem a partir de denúncias feitas por Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia. Em 2021, ele foi procurado por integrantes do grupo com uma proposta de R$ 500 mil para que influenciasse o resultado de três partidas. Maia recusou a oferta, mas com autorização judicial, passou a atuar como agente infiltrado.