Ceará e Fortaleza se solidarizam com Luighi após caso de racismo na Libertadores

Ceará e Fortaleza manifestaram apoio a Luighi, atacante do Palmeiras sub-20, alvo de racismo na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, nessa quinta-feira, 6. Após o jogo, o camisa 9 e capitão do Alviverde fez um forte desabafo, chorou e cobrou a Conmebol em entrevista na saída do campo. "Luighi é exemplo de coragem e de luta! Toda nossa solidariedade ao atleta que, passado os anos, é mais uma vítima de racismo no meio do futebol. Que todos os envolvidos sejam punidos e se tornem exemplos. Racismo é crime! Chega de impunidade! Muita força, Luighi!", publicou o Fortaleza no X (antigo Twitter).

Depois da vitória sobre o América-RN no PV, na noite dessa quinta-feira, o Ceará publicou uma nota de repúdio em seu site oficial.

"É muito triste ter a sensação de que pessoas assim entendem o futebol como um lugar seguro para praticar atrocidades desta natureza. O Time do Povo reforça a necessidade das autoridades competentes combaterem de forma eficiente o racismo. Não podemos tolerar que esses criminosos atuem deliberadamente nos estádios. Ao atleta Luighi e à Sociedade Esportiva Palmeiras, nossa solidariedade e o apoio na luta pela de justiça no caso." Além de Luighi, o meio-campista Figueiredo sofreu ataque racista quando deixava o gramado para ser substituído. Um torcedor, com criança no colo, fez gestos imitando um macaco na direção do jogador. Após o caso de racismo no Paraguai contra o Palmeiras, a Conmebol prometeu medidas disciplinares e disse que avalia outras ações para punir os responsáveis.

"A Conmebol rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área", comunicou. Ceará e Fortaleza: torcedores sofreram racismo em jogos internacionais Tanto Ceará quanto Fortaleza foram vítimas de racismo em participações recentes de competições internacionais da Conmebol. Em abril de 2022, a torcida tricolor foi alvo de insultos racistas na partida contra o River Plate, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires-ARG, pela Libertadores. Um aficionado do River jogou uma banana em direção aos torcedores do Leão. Um mês depois do ocorrido, quando o River Plate visitou o Fortaleza no Castelão pela Libertadores, a torcida tricolor promoveu um mosaico antirracista. A primeira mensagem exibida foi "Juntos na Luta" em um mosaico temporário. Minutos depois, foi erguido um mosaico permanente com os dizeres "Stop Racism" (Pare com o Racismo).

Em maio de 2022, torcedores do Ceará também foram vítimas de racismo em jogo contra o Independiente, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda-ARG, pela Sul-Americana. Na ocasião, um torcedor do time argentino foi flagrado imitando um macaco em direção à torcida alvinegra. Clubes se solidarizam com Palmeiras e prestam apoio a Luighi Ademais do Ceará e Fortaleza, clubes como Corinthians, São Paulo, Santos e Vasco se manifestaram em apoio ao Palmeiras e exaltaram a postura de Luighi na entrevista após o jogo. "O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza ao atleta Luighi, reiterando o absoluto repudio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros. Acima de qualquer rivalidade, esta luta é contra o racismo", publicou o Timão no X.