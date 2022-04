Torcedor do River Plate é flagrado atirando banana em direção a torcida do Fortaleza; veja o vídeo

Um torcedor do River Plate foi flagrado jogando uma banana em direção da torcida do Fortaleza que estava presente no Estádio Monumental de Nuñez para acompanhar o jogo entre o clube argentino e o Tricolor do Pici, válido pela segunda rodada da Copa Libertadores.

A cena foi filmada por um torcedor do Leão que estava no espaço destinado à torcida visitante. No flagrante, após atirar a banana em direção dos tricolores, o responsável pelo ato faz gestos irônicos e provocativos, além de erguer uma camisa com as cores da argentina.

Sobre o assunto Fortaleza é derrotado por 2 a 0 para o River Plate pela Copa Libertadores

Não é a primeira vez que torcedores do River Plate se envolvem em polêmicas relacionadas a atos de racismo. Em 2019, o meio-campista Nikão revelou, através das suas redes sociais, que foi chamado de “macaco”, entre outros insultos proferidos por adeptos do clube argentino, após a vitória por 1 a 0 do Athletico-PR, pela Libertadores.

Também em 2019, na final do torneio continental diante do Flamengo, novamente um caso negativo envolvendo um torcedor do River ganhou repercussão. Na ocasião, um homem trajado com a blusa do time argentino fez gestos imitando um macaco para os torcedores rubro-negros que estavam presentes em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão.



Veja o vídeo do momento:

