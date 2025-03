Conmebol promete medidas disciplinares e diz avaliar outras ações após racismo contra o Palmeiras

Time do Palmeiras sub-20 foi alvo de racismo no jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores, no estádio Gunther Voge, em Assunção, no Paraguai / Crédito: FABIO MENOTTI

A Conmebol se pronunciou sobre o caso de racismo contra jogadores do Palmeiras nesta quinta-feira. Atletas do Verdão foram vitimas de gestos racistas por parte de torcedores do Cerro Porteño durante jogo da Libertadores sub-20, no Estádio Gunther Vogel, em Assunção, no Paraguai. A entidade prometeu medidas disciplinares e disse que avalia outras ações para punir os responsáveis. "A CONMEBOL rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área", prometeu a entidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O meio-campista Figueiredo e o atacante Luighi foram os alvos dos ataques. O primeiro deixava o gramado para ser substituído quando viu um torcedor, com criança no colo, dirigir-se a ele e fazer gestos imitando macaco. Luighi passou pelo local e também foi vítima dos gestos e ainda recebeu uma cusparada.

O atacante tentou alertar o árbitro da partida, que apenas paralisou o jogo momentaneamente para desfazer a aglomeração na parte lateral do gramado. Pouco depois, Luighi foi flagrado chorando no banco de reservas. Na entrevista pós-jogo indignou-se pela falta de questionamento sobre a situação e cobrou a Conmebol. Depois do ocorrido, o Palmeiras também se manifestou e prometeu lutar pela punição dos responsáveis. O clube recebeu apoio dos rivais Corinthians e São Paulo. Alguns dos jogadores do Palmeiras também manifestaram apoio a Luighi, que constantemente treina com o profissional. Antes de ir disputar a Libertadores na base, o atacante estava à disposição de Abel Ferreira para disputa do Paulistão. Com o resultado, o Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores sub-20 e lidera o Grupo C, com seis pontos. A equipe ainda tem mais um compromisso, contra o Independiente del Valle-EQU, no domingo, a partir das 19 horas (de Brasília).

Federação Paulista de Futebol repudia atos racistas na Libertadores sub-20 A Federação Paulista de Futebol (FPF) também se manifestou sobre a situação e lamentou o ocorrido. A entidade pediu punição para os atos. Confira o comunicado. "É com profunda tristeza e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a notícia de mais um caso de racismo envolvendo o atleta Luighi, do Palmeiras, em jogo válido pela Libertadores Sub-20, no Paraguai. Este novo episódio, marcado também pelas lágrimas e indignação de Luighi ao conceder entrevista pós-jogo, não pode passar impune. A FPF se solidariza com o jogador, seus companheiros de equipe e o Palmeiras, reafirmando sua posição intransigente contra o racismo no futebol e na sociedade.