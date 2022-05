Torcida do Fortaleza exibe mosaicos antirracistas diante do River Plate na Libertadores

O episódio ocorre duas rodadas após a torcida tricolor ser alvo de injúria racial no jogo diante do mesmo adversário, na Argentina

A torcida do Fortaleza exibiu dois mosaicos com mensagens antirracista no jogo diante do River Plate. Pela Copa Libertadores, as equipes se enfrentaram nesta quinta-feira, 5, no Castelão, em jogo que começou às 19 horas e foi válido pela quarta rodada da fase de grupos do certame.

A primeira mensagem exibida foi "Juntos na Luta" em um mosaico temporário. Minutos depois, a torcida exibiu um mosaico permanente com os dizeres "Stop Racism" (traduz-se Pare com o Racismo). Além do mosaico, uma faixa com a frase "Sonho que um dia meus filhos sejam julgados pelo seu caráter, não pela sua cor" também tomou a arquibancada.

Veja imagens dos mosaicos do Fortaleza diante do River Plate contra o Racismo:

