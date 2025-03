Time sub-20 do Palmeiras sofre racismo no Paraguai; Luighi chora e cobra a Conmebol

Enquanto Figueiredo deixava o campo para ser substituído, passou próximo da arquibancada e viu um torcedor, com criança no colo, fazer gestos imitando um macaco. Na sequência, Luighi, à beira do gramado, também sofreu ofensas racistas e ainda recebeu uma cusparada.

O jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20, foi marcado por um caso de racismo por parte de torcedor do time paraguaio. Nesta quinta-feira, 6, o Verdão venceu o adversário por 3 a 0, no Estádio Gunther Vogel, com gols de Riquelme (duas vezes) e Erick Belé.

Ele tentou alertar o árbitro, que não paralisou a partida. Ao final do jogo, Luighi, chorando, mostrou sua indignação com o caso e cobrou a Conmebol.

"É sério isso? Não vai me perguntar sobre o caso de racismo que fizeram comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso, me fala! O que fizeram comigo foi um crime. Não vai perguntar sobre isso? Vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A CBF, sei lá… Não ia perguntar sobre isso, né? A gente é formação, estamos aprendendo aqui", disse o jogador na entrevista à beira do campo.

Pouco depois do ocorrido, Luighi foi flagrado chorando no banco de reservas. O árbitro não paralisou a partida e o homem seguiu na arquibancada. De acordo com a transmissão do SporTV, a locução do estádio alertou sobre a situação e disse que paralisaria a partida se um novo caso fosse registrado.

Com o resultado do jogo, o Palmeiras chegou a seis pontos e se isolou na liderança, encaminhando a vaga à semifinal da competição. O Verdão tem seu próximo compromisso no domingo, quando enfrenta o Independiente del Vale-EQU, a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Gunther Vogel, em Assunção, no Paraguai.