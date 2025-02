Evandro condena violência no futebol, pede trabalho conjunto de segurança e cobra punições

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), avaliou como "extremamente preocupante" o cenário de violência dentro e fora dos estádios de futebol, em entrevista exclusiva ao O POVO , nesta terça-feira, 4. O chefe do executivo municipal, que foi presidente do Ceará Sporting Club , destacou que é necessário um trabalho conjunto dos órgãos de segurança para punir os envolvidos e colocou a Guarda Municipal à disposição.

"O primeiro ponto é a questão da impunidade. As pessoas não têm mais medo de serem presas, porque sabem que serão soltas no dia seguinte. O segundo é a gente ter um controle maior não só dentro dos equipamentos esportivos, que são importantes, mas a grande violência — e eu digo isso com conhecimento de causa — não está dentro dos equipamentos esportivos. A grande violência está fora dos equipamentos esportivos, na ida e na volta dos eventos esportivos, porque não se tem o controle, não se tem o acompanhamento", pontuou.

Tantos os casos em solo cearense quanto em Pernambuco tiveram consequências. No cenário local, as torcidas organizadas envolvidas nas brigas foram suspensas, e os clubes tiveram de expor faixas com mensagens de paz nas arquibancadas. No Recife, o Governo do Estado chegou a decretar jogos sem presença de público, mas a Justiça concedeu liminar autorizando a presença dos torcedores do time mandante.

"É muito importante que a gente possa ter o acompanhamento dentro do estádio, apesar de que eu tenho convicção — e pode pegar os números — de que o problema maior não está dentro dos estádios, mas é importante que se faça o controle, com identificação facial, para que se a pessoa estiver tendo que cumprir alguma pena e não esteja por algum motivo, ela seja apreendida para cumprir; para ter o controle, ver quem está dentro do equipamento esportivo. [...] Mas não pode é do jeito que está hoje: a pessoa não é identificada. De cada 100, você pega 10% ou menos para efetivamente fazer algo. E fora do estádio, aí eu acho que é pior. Muito pior, mas muito pior. Não se compara", afirmou o prefeito, que determinou a implantação de reconhecimento facial no PV.

Evandro Leitão ressaltou que os agente de segurança podem monitorar as atividades dos torcidas organizadas para detectar eventuais brigas previamente marcadas em pontos da cidade e que o poder público precisa agir de maneira firme para coibir novos episódios.