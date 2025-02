Governo de PE determina portões fechados em jogos de Santa Cruz e Sport

ATOS de violência marcaram prévia de jogo pelo Campeonato Pernambucano / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, determinou na noite deste sábado, 1°, em consonância com as Polícias, Ministério Público e Tribunal de Justiça, que os próximos cinco jogos envolvendo os times do Santa Cruz e do Sport deverão ocorrer de portões fechados. A resolução ocorre após vários registros selvageria e brigas envolvendo torcidas organizadas das duas equipes antes do jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. Na ocasião, antes de a bola rolar, as torcidas organizadas dos dois times entraram em confronto em diversas partes da cidade de Recife, promovendo brigas, espancamentos, bombas, correria e depredação. Segundo informações do Globo Esporte Pernambuco, supermercados e lojas foram saqueados. Não houve morte registrada, de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco.

Sport joga diante do Fortaleza; veja outras partidas afetadas Os próximos cinco jogos do Sport em que a equipe do Leão da Ilha não poderá receber público são: Sport x Fortaleza (Copa do Nordeste), Sport x Maguary (Campeonato Pernambucano), Sport x Náutico (Campeonato Pernambucano), Sport x Moto Club (Copa do Nordeste) e Sport x CRB (Copa do Nordeste).

No histórico desses jogos, no ano de 2024, houve um episódio de vandalismo envolvendo a torcida do Sport e o Fortaleza, quando o ônibus que levava a delegação do Leão foi apedrejado por membros de uma torcida organizada do clube. À época, o goleiro João Ricardo, os laterais Gonzalo Escobar e Dudu e o volante Lucas Sasha foram atingidos pelos objetos e encaminhados para o hospital. Além deles, EmanuelBrítez, Titi e Yago Pikachu também ficaram feridos. Os próximos cinco jogos do Santa Cruz no qual o time não poderá receber torcida ainda não estão definidos, já que a equipe disputa atualmente somente o Estadual. O próximo jogo do time pernambucano como mandante será diante do Central.