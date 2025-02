Liminar autoriza presença de público para Sport x Fortaleza, em Recife

Partida da Copa do Nordeste seria realizada com portões fechados, em virtude de portaria do Governo de Pernambuco que obrigava o Sport a jogar cinco partidas em casa sem público

A Justiça de Pernambuco deferiu liminar que permite a presença de público no jogo entre Sport-PE e Fortaleza, na noite desta terça-feira, 4, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela Copa do Nordeste. O confronto seria realizado com portões fechados, em razão de portaria do Governo de Pernambuco, que puniu o Leão da Ilha e o Santa Cruz após as cenas de guerra vistas após o clássico pernambucano.

