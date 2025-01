Guia da Copinha 2025: datas, horários e onde assistir aos jogos dos times cearenses

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. Em 2025, o principal torneio de base do Brasil contará com cinco representantes cearenses, que terão todos os jogos transmitidos em plataformas de TV ou streaming on-line.

Na primeira fase, grande parte dos jogos serão exibidos no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF), no YouTube, chamado “Paulistão”. A CazéTV e o SporTV – este, na TV fechada – transmitirão alguns duelos.

Com 20 estreantes, o torneio nacional terá início o início no dia 2 de janeiro e será encerrado – seguindo a tradição – no dia 25 do mesmo mês, data que marca o aniversário de São Paulo. A partida será realizada na capital, no estádio do Pacaembu, em sua reinauguração depois do fechamento em 2020.

Como chega o Ceará e onde assistir

Na primeira fase, o Ceará (grupo 31) enfrentará Juventus-SP, Trindade-GO e Portuguesa Santista-SP. No ano passado, o Alvinegro caiu na segunda fase para o São Paulo na disputa por pênaltis. Contudo, havia terminado como primeiro do grupo com 100% de aproveitamento e boas atuações.