Kroos, Iniesta… Veja os jogadores que se aposentaram em 2024

O ano de 2024 marcou a despedida de alguns grandes astros do futebol mundial. Toni Kroos, Andrés Iniesta, Thiago Alcântara, Raphael Varane… jogadores que marcaram o esporte na última década. Contudo, no Brasil, alguns nomes importantes também penduraram as chuteiras. Diego Souza, Rodriguinho, Fellipe Bastos e Pedro Geromel foram alguns deles.

Thiago Alcântara foi outro que se aposentou cedo no futebol, com apenas 33 anos . Neste caso, ele foi acometido por muitas lesões nos últimos anos de carreira. O brasileiro naturalizado espanhol foi revelado no Barcelona, passou pelo Bayern de Munique e encerrou a carreira no Liverpool. Foi bicampeão da Champions League, hepta da Bundesliga e tetra do Espanhol.

Toni Kroos pendurou as chuteiras com somente 34 anos . Sua última partida por clubes foi a conquista da 15ª Champions League pelo Real Madrid. Em seguida, disputou a Eurocopa pela Alemanha e caiu nas quartas de final. Deixa o futebol com uma Copa do Mundo e inúmeros outros títulos, como seis “Orelhudas” e seis títulos de liga no currículo.

Aos 40 anos, Andrés Iniesta, um dos mais talentosos meias da história, anunciou que estava deixando o futebol. Foram 16 anos só de Barcelona, onde se tornou lenda. Ganhou quatro Champions e nove Campeonatos Espanhóis, em um currículo com 32 taças. É o segundo maior vencedor da história do clube catalão, atrás apenas de Messi. Conquistou duas Eurocopas (2008 e 2012) com a Espanha e fez o gol do título da Copa do Mundo de 2010 sobre a Holanda. Após deixar o clube da Catalunha, assinou com o Vissel Kobe, do Japão, e encerrou a carreira em outubro após uma temporada no Emirates, dos Emirados Árabes Unidos.

Marouane Fellaini foi um dos expoentes da grande geração belga na última década. Volante de Everton e Manchester United, foi revelado pelo Standard Liège. Ganhou a Europa League, a Copa da Inglaterra, a liga belga e a liga chinesa. No país asiático, jogou no Shandong Taishan até pendurar as chuteiras aos 36 anos.

Revelado pelo União Mogi e com destaque no Corinthians, o ex-zagueiro Felipe deixou o futebol em maio, aos 34 anos . Passou por times europeus como Porto, Atlético de Madrid e Nottingham Forest, onde encerrou a carreira.

Ídolo da Juventus e da seleção da Itália, Leonardo Bonucci confirmou aposentadoria do futebol aos 37 anos. Foi campeão italiano nove vezes e titular da conquista da Eurocopa 2021. Além da Velha Senhora, onde teve mais destaque, jogou na Inter de Milão, Treviso, Pisa, Genoa, Bari, Milan e Union Berlin. O defensor encerrou a carreira atuando no Fenerbahçe, da Turquia, no fim da última temporada.

Pepe

Aos 41 anos, o luso-brasileiro Pepe deixou os gramados oficialmente. Ele saiu novo do Brasil e fez uma carreira sólida na Europa. Em Portugal, virou ídolo do Porto e da seleção, sendo titular e um dos pilares da conquista da Eurocopa de 2016, além de ter faturado também a Liga das Nações em 2018/19. Atuou por dez anos no Real Madrid, onde empilhou taças, como três Ligas dos Campeões. Retornou ao Porto em 2019 e jogou até o fim da temporada 2023/24, quando anunciou a despedida dos campos.

Claudio Bravo

Claudio Bravo foi revelado pelo Colo-Colo e foi um dos pilares da seleção do Chile durante a principal geração do país, conquistando o bicampeonato da Copa América (2015 e 2016). Atuou por Real Sociedad, Barcelona, Manchester City e Betis, seu último clube na carreira. Ganhou a Champions League com os catalães.

Joe Hart

Joe Hart foi outro a pendurar as chuteiras em 2024. Ele encerra sua participação como jogador de futebol com o título da Copa da Escócia pelo Celtic. Foram 12 anos no Manchester City e passagem pela seleção da Inglaterra. Faturou duas Premier League, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.

Raúl García

Um dos destaques do Athletic Bilbao, Raúl García deixou o futebol ao fim da última temporada. Revelado pelo Osasuna e com passagem pelo Atlético de Madrid, o meia-atacante pendurou as chuteiras aos 37 anos pelo clube basco. Ele atuou em 356 jogos, com 83 gols, 40 assistências e dois títulos em nove anos.

Makoto Hasebe

Ex-capitão da seleção japonesa e do Eintracht Frankfurt, Hasebe se aposentou aos 40 anos. O zagueiro estava no clube alemão desde 2014, contudo atuou na Bundesliga por 17 temporadas. Passou também por Urawa Reds, Wolsfsburg e Nuremberg.

Ryan Bertrand

Ganhador da Liga dos Campeões em 2012 com o Chelsea, Ryan Bertrand também se aposentou em 2024. O lateral-esquerdo atuou ainda por Bournemouth, Oldham Athletic, Norwich City, Reading, Nottingham Forest, Aston Villa e Southampton, além da seleção inglesa. Seu último clube foi o Leicester.

Jesús Navas

Jesús Navas deixou o futebol no domingo (22), na derrota do Sevilla por 4 a 2 para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Foi ovacionado pela torcida merengue pelos seus serviços prestados ao esporte. Aos 39 anos, é o maior vencedor da história da seleção da Espanha, com quatro títulos: Copa do Mundo de 2010, Eurocopa de 2012, Liga das Nações de 2023 e Euro de 2024. Pelo Sevilla, seu último clube, foram nove títulos dos 20 da história do clube. Atuou também pelo Manchester City, da Inglaterra.

Varane

Raphael Varane pendurou as chuteiras em setembro de 2024. Aos 31 anos, ele atuou somente por quatro clubes na carreira: Lens, Real Madrid, Manchester United e Como (Itália). No entanto, foi pelo clube espanhol que ficou mais tempo e fez mais sucesso. Em dez temporadas, conquistou 18 títulos, sendo quatro Liga dos Campeões e três La Liga. Pela França, foi campeão mundial em 2018.

Nani

Revelado pelo Sporting, Nani teve início de carreira parecido com o de Cristiano Ronaldo. Deixou o clube luso jovem e foi para o Manchester United, onde atuou de 2007 a 2014 e ganhou a Liga dos Campeões em 2007/08, ao lado de CR7. Pela seleção, foi campeão da Eurocopa de 2016 e fez 24 gols em 112 jogos. Depois que deixou os Red Devils, rodou por diversos clubes da Europa, incluindo um retorno ao Sporting. Nas últimas duas temporadas, jogou no Melbourne City, da Austrália, e Adana Demirspor, da Turquia, antes de retornar a Portugal, onde se aposentou no fim de 2024 no Estrela da Amadora.

Rafael

O lateral-direito Rafael anunciou sua aposentadoria ao fim do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Fluminense e com passagens por Manchester United, Lyon e Basaksehir, da Turquia, conviveu com muitas lesões nos últimos anos e decidiu pendurar as chuteiras sendo campeão brasileiro no Botafogo.

Marcelo Moreno

Marcelo Moreno se aposentou, oficialmente, em março deste ano, após se desligar da seleção boliviana. Ídolo do Cruzeiro, teve uma despedida pela Raposa no vice do Campeonato Mineiro deste ano. Passou ainda pelo futebol ucraniano, alemão, inglês, chinês, paraguaio e equatoriano.

Pedro Geromel

Ao fim do Campeonato Brasileiro, quem também se despediu foi o zagueiro Pedro Geromel, que fez história com a camisa do Grêmio. Aos 39 anos, vinha sofrendo com muitas lesões e decidiu encerrar a carreira de jogador. Ele chegou ao Imortal no fim de 2013 e ficou até então, conquistando os títulos da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa (2018) e sete Campeonatos Gaúchos. Foram 406 jogos, 15 gols em 11 anos de clube.

Aloísio Boi Bandido

Aloísio, mais conhecido como Boi Bandido, passou por diversos clubes como Grêmio, Caxias, Chapecoense, Tombense, Figueirense e São Paulo. Na China, ficou oito anos e virou ídolo. Voltou do futebol asiático para atuar no Brasileirão em 2022, no América-MG, seu último clube. Anunciou aposentadoria em 2024, aos 36 anos.

Élton

Ex-centroavante de clubes como Corinthians, Cuiabá, Flamengo e Vasco, além de times do exterior, Elton aposentou-se aos 38 anos. É o segundo maior artilheiro da história do Dourado, com 36 gols, além de ser campeão da Libertadores com o Timão em 2012. Ele encerrou a carreira no Remo

Diego Souza

Diego Souza foi um verdadeiro andarilho do futebol, com passagens por diversas equipes, como Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Botafogo e Sport. Pendurou as chuteiras pelo clube pernambucano aos 38 anos. Jogou ainda no Benfica, na Ucrânia e na Arábia Saudita, além de ter sido convocado em algumas oportunidades para a Seleção Brasileira.

Dátolo

Dátolo foi mais um a se aposentar em 2024. No Brasil, teve destaque no Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil em 2014. O meia argentino também faturou o título da Libertadores pelo Boca Juniors, em 2007, e da Liga da Argentina. Também conquistou três Recopas.

Rodriguinho

Rodriguinho confirmou aposentadoria em janeiro de 2024 após passagem apagada pelo Cuiabá, onde estava desde abril de 2023 sem jogar. Ídolo do Corinthians, o meia, de 35 anos, é bicampeão brasileiro com o clube nas edições de 2015 e 2017.

Fellipe Bastos

O ex-volante Fellipe Bastos deixou o futebol em maio, aos 34 anos. Ele estava no Amazonas, na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Formado na base do Botafogo, passou com maior destaque por Vasco e Corinthians. Atuou ainda por PSV e Benfica na Europa.

Wilson

Maior goleiro da história do Figueirense, virou coordenador técnico da equipe aos 40 anos. Teve passagens por Coritiba, Vitória, Olaria, Flamengo, Portuguesa e Atlético-MG. Foram 781 jogos na carreira, sendo 373 no Figueira, onde atuou até 2023. Como curiosidade, tem 19 gols marcados.

