Exclusivo: veja documento da Fifa que encerrou transfer ban do Ceará em novembro

Entidade notificou Ceará, Vissel Kobe, do Japão, e a CBF sobre o fim da punição no dia 11 de novembro. Vovô pediu correção por ainda constar em site de clubes punidos

Apesar de o nome do Ceará ainda constar no portal da Fifa de clubes punidos com transfer ban impedimento de registro de novos jogadores , o Alvinegro recebeu, em novembro, um documento da entidade máxima do futebol, ao qual o Esportes O POVO teve acesso, que comunicava o fim da punição em razão da dívida com o Vissel Kobe, do Japão, pela aquisição do meia Wescley, em 2019. O Vovô se pronunciou sobre o tema nesta quarta-feira, 1º.

No fim de setembro, o clube de Porangabuçu teve o transfer ban registrado no site da Fifa. Em 11 de novembro, o Ceará, o Vissel Kobe e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberam notificação assinada por América Espallargas, chefe de Assuntos Disciplinares da entidade internacional, intitulada de "encerramento do processo".