Firmino e Pogba no futebol brasileiro? Jornal espanhol destaca ‘efeito Memphis’ no Corinthians

Sucesso do holandês faz com que grandes jogadores se interessem em atuar no país e que clubes se esforcem para buscar reforços midiáticos

A contratação de Memphis Depay e o sucesso do holandês no Corinthians desde sua chegada, em setembro do ano passado, despertou o interesse de grandes atletas em jogar no país, ao mesmo tempo em que clubes também passam a se esforçar para contratar reforços midiáticos. Ao menos, é o que diz o jornal espanhol “As”, da Espanha, ao destacar um “efeito Memphis” no Brasil.

O veículo mencionou ventilações que movimentam o mercado da atual janela de transferências como embasamento para o assunto. A saber, Firmino no Flamengo, Pogba no Corinthians, Neymar no Santos, Andreas Pereira no Palmeiras e Richarlison no Fluminense. De acordo com o “As”, consequências da trajetória bem-sucedida de Memphis Depay.