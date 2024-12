Fifa The Best 2024 ao vivo: como assistir online e horário

Principal premiação da Fifa, o The Best acontecerá nesta terça-feira, 17 de dezembro / Crédito: Divulgação/ Site oficial da Fifa

O The Best, prêmio que celebra os melhores jogadores da temporada 2023/24, segundo a Fifa, acontecerá nesta terça-feira, 17 de outubro. A cerimônia será realizada na Aspire Academy, em Doha, no Catar, às 14 horas (horário de Brasília). Vini Jr. e Rodri, assim como na Bola de Ouro, mais uma vez estão entre os principais cotados para receber a principal premiação da noite: a de Melhor Jogador. Na versão feminina, Aitana Bonmatí é a favorita para conquistar a dobradinha entre o prêmio da Fifa e o entregue pela France Football.

Os prêmios individuais serão apenas uma das atrações da noite. Também serão anunciados os 11 ideais, tanto femininos quanto masculinos. Em 2024, pela primeira vez na história da competição, o voto do público terá peso na definição dos vencedores. Além dos fãs, que votaram pelo site da Fifa até o dia 10 de dezembro, os atuais capitães e treinadores de todas as seleções nacionais femininas e masculinas, além de representantes da mídia, também participaram da votação. The Best 2024: onde assistir e horário Confira onde assistir à premiação do The Best nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília):



Fifa+: Streaming, YouTube e site The Best 2024: categorias Uma nova adição notável é o Prêmio Marta, que reconhecerá o melhor gol marcado no futebol feminino, complementando o icônico Prêmio Puskás, destinado ao melhor gol no futebol masculino. Alemão campeão mundial em 2014 alerta Vini Jr sobre comportamento; CONFIRA

A inclusão do Prêmio Marta destaca a crescente importância do futebol feminino no cenário internacional e o foco da Fifa na igualdade de gênero.