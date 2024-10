Bola de Ouro 2024: quem é Rodri, do Manchester City?

Rodri, do Manchester City, foi o vencedor do prêmio "Bola de Ouro" em 2024 Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Vencedor da Bola de Ouro de 2024, o meio-campista Rodri, de 28 anos, começou a se destacar no futebol mundial ao atuar no Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, e recentemente foi capitão da Espanha na conquista do título da Eurocopa. Rodri e De Bruyne comentam suas notas no EA FC 25; VEJA

Apesar da temporada de destaque, Rodri não foi associado à premiação por muito tempo, sendo o brasileiro Vinicius Junior o principal candidato à Bola de Ouro.

Porém, antes mesmo do anúncio, o Real Madrid informou que seus jogadores não iriam comparecer ao evento, sugerindo que o espanhol seria o vencedor, que no final, foi decretado a procedência correta. Apesar do ceticismo de muitos fãs sobre o provável título de Rodri, o jogador certamente mostrou um futebol magistral na temporada 2023-24, tanto pelo Manchester City quanto pela seleção espanhola. Rodri na Bola de Ouro: dispensa e retorno ao Atlético de Madrid Rodrigo Hernández Cascante, ou simplesmente Rodri, nasceu em Madrid e iniciou sua carreira nas categorias de base do Atlético de Madrid. Em 2013, porém, foi dispensado e acabou indo para o Villarreal, onde iniciou sua trajetória profissional.

Destacando-se por sua estatura e visão de jogo, bastaram cinco anos para que seu ex-clube se interessasse em sua contratação, e em 2018 ele foi anunciado pelo Atlético de Madrid, que antes o havia dispensado. Rodri na Bola de Ouro: formação acadêmica e distância dos luxos do futebol Antes de subir para o time principal do Villarreal, Rodri havia iniciado sua graduação. Em 2016, ao ser promovido ao time principal pelo técnico Marcelino, ele ainda morava na residência universitária em Castellón, onde estudava. Valentín Henarejos, colega de classe, relembrou ao Marca: “Ele compartilhava o espaço com todos. Gostava de estar com seus companheiros de equipe ou sentado no sofá com todos nós. Mas era curioso vê-lo jogando pingue-pongue ou fazendo a própria lavanderia.”

Não demorou para o Atlético de Madrid se arrepender de tê-lo dispensado. Seu retorno foi valorizado no mercado, e com o Barcelona também interessado em tê-lo como substituto de Sergio Busquets, a transferência em 2018 custou 25 milhões de euros. Rodri, no entanto, permanecia avesso a luxo ou conforto excessivo. Mesmo após chegar ao City, ele manteve um celular “meio quebrado”, e, segundo Henarejos, seu carro era um Opel Corsa usado. “Recomendaram que comprasse um carro melhor por segurança”, relembra o amigo.

Outro colega, Pablo Álvarez, resumiu: “Rodri sempre soube que sua vida não era apenas futebol; ele queria viver como qualquer outra pessoa.” Nesse contexto, ele manteve o foco em seus estudos de Administração de Empresas, que completou enquanto jogava pelo City. Ele até retornava a Castellón para assistir a algumas aulas. Rodri na Bola de Ouro: estrelato Foi justamente após sua transferência milionária para o Manchester City em 2019 que Rodri se destacou no futebol mundial. Sua parceria com Pep Guardiola, que também aprimorou o futebol de Sergio Busquets — com quem Rodri é frequentemente comparado — foi fundamental para essa evolução.