"Roubo" na Bola de Ouro? Os momentos em que a premiação foi dita injusta

A Bola de Ouro é, certamente, uma das principais premiações na história do esporte mundial. O prêmio é organizado anualmente pela revista francesa France Football, e, em algumas ocasiões, polêmicas surgiram em relação aos vencedores. Em 2024, mais uma vez houve controvérsia, visto que o principal favorito da temporada foi Vinícius Júnior (Brasil e Real Madrid). No entanto, de forma surpreendente, quem foi escolhido por meio da "votação especializada" foi o volante Rodri (Espanha e Manchester City).



As controvérsias sobre os vencedores da Bola de Ouro são tão antigas quanto o próprio prêmio. Voltando à edição inaugural em 1956, a vitória do veterano inglês Stanley Matthews sobre Alfredo Di Stefano, do Real Madrid, não foi universalmente popular. Jogadores com temporadas marcantes, que entraram para a história do esporte, encerraram suas carreiras sonhando com o título de “melhor jogador do mundo” e com o reconhecimento da Bola de Ouro como comprovação. Bola de Ouro: jogadores injustiçados Thierry Henry (2003 e 2004)

O Arsenal venceu a Premier League em 2001/02 e repetiu o feito ao ficar invicto durante toda a temporada 2003/04, algo inédito até hoje. Henry foi o jogador que realmente se destacou, uma combinação sublime de graça, equilíbrio, ritmo e força em seu auge. A falta de um título da Champions League para os Gunners talvez tenha contado contra ele.

O atacante francês, porém, acabou desbancado em sua melhor temporada por Pavel Nedved. O meio-campista tcheco venceu a Bola de Ouro de 2003, e nem foi de forma “acirrada”. A estrela da República Tcheca arrecadou 27 votos para o primeiro lugar, em comparação com oito para Henry e sete para o grande Paolo Maldini. Nedved marcou nove gols e deu 10 assistências em 29 partidas, enquanto a Juventus conquistou títulos consecutivos da Série A em 2002/03. Ele também foi excelente na Liga dos Campeões, antes da derrota da Juve nos pênaltis para o AC Milan em uma das finais mais sombrias da memória viva. Um ano excepcional, mas, certamente, Nedved não era melhor jogador que Henry naquele momento. Wesley Sneijder (2010)

Sneijder teve o azar de produzir a melhor temporada de sua carreira no início da era Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Após o triunfo de Ronaldo em 2008, Messi ganhou o segundo de quatro prêmios consecutivos em 2010, ano em que o prêmio passou a ser o FIFA Bola de Ouro.

Os triunfos de Messi em 2009 e 2011 foram indiscutíveis, pois ele estrelou um time do Barcelona que dominou a Espanha e a Europa. No entanto, o Barcelona caiu para a Inter de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões de 2009/10, em uma vitória frequentemente creditada ao técnico José Mourinho. Sneijder foi excepcional, levando a Inter à tríplice coroa com a Série A, a Coppa Italia e a Liga dos Campeões. Pior para o craque holandês, ele sequer subiu ao pódio; a participação de Xavi e Andres Iniesta no triunfo da Espanha na Copa do Mundo (sobre Sneijder e a Holanda na final) contribuiu para uma varredura limpa do Barcelona na premiação.

Robert Lewandowski (2020 e 2021)

Lewandowski foi o craque do Bayern de Munique que conquistou a tríplice coroa da Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões em 2019/20, marcando incríveis 55 gols em 47 jogos. No entanto, a pandemia do coronavírus fez com que a France Football decidisse não conceder a Bola de Ouro em 2020. Dificilmente alguém além de Lewandowski merecia o prêmio naquele ano.