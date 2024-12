La Liga vai denunciar Vini Jr e torcida oponente por ofensas

Após empate do Real Madrid com o Rayo Vallecano, brasileiro foi alvo de insultos de torcedores adversários e respondeu com provocação

Após o empate do Real Madrid com o Rayo Vallecano, fora de casa, na saída do campo, Vini Jr protagonizou troca de insultos com os torcedores adversários. A torcida usou de ironia contra o atacante brasileiro enquanto ele caminhava para o acesso ao vestiário. No caso, a provocação envolveu a segunda colocação na “Bola de Ouro”, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo. Assim, o camisa 7 dos Merengues respondeu ao fazer gesto em referência ao histórico de rebaixamentos do oponente. Com isso, a La Liga optou por entregar denúncias ao Comitê Disciplinar contra as duas práticas.

Alguns torcedores do Rayo gritavam “Vinícius, balón de playa (Vinicius, bola de praia na tradução para o português). O intuito foi exatamente para debochar de Vini Jr depois da derrota no prêmio da Bola de Ouro. O brasileiro era o favorito a ser eleito o melhor jogador do mundo, mas o escolhido foi o meio-campista espanhol Rodri.