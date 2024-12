Conmebol divulga ranking com dois brasileiros no Top 4; confira

Nesta segunda-feira (16), a Conmebol divulgou o ranking atualizado dos clubes sul-americanos. Assim, a lista será utilizada para a divisão dos potes nos sorteios da Copa Liberdores e Sul-Americana em 2025. Na primeira posição aparece o River Plate, seguido de Palmeiras, o brasileiro com a melhor colocação.

O Top 4 segue com mais um representante da Argentina e do Brasil, com Boca Juniors e Flamengo, respectivamente. Atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Botafogo surge em 21º lugar no ranking.