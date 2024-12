Fifa The Best 2024: tudo sobre premiação com Vini Jr entre os favoritos

O prêmio The Best 2024, entregue pela Fifa, revelará nesta terça-feira os melhores jogadores, técnicos e fãs em uma cerimônia no Catar

Entregue pela Fifa, o The Best será a última premiação de renome no futebol em 2024. A cerimônia anual, que acontece nesta terça-feira, dia 17, teve sua primeira edição em 2017, premiando os melhores jogadores da temporada anterior.

O evento será realizado na véspera da final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca e do segundo aniversário da final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França.

Na categoria feminina, Aitana Bonmatí , do Barcelona, continua sendo a favorita após liderar a lista de finalistas ao prêmio.

Os indicados, Rodri, do Manchester City, e Vinicius Junior, do Real Madrid, vão novamente se enfrentar pelo prêmio de melhor jogador masculino de 2024, após a dupla ter sido pré-selecionada para o prêmio.

Os vencedores das categorias de melhores treinadores, jogadores e fãs do mundo serão revelados durante a cerimônia na Aspire Academy, em Doha, no Catar.

Como sempre, os fãs desempenham um papel fundamental na escolha dos vencedores, tendo voz no destino de vários prêmios.

Há também o novo Prêmio Fifa Marta e o Prêmio Fifa Puskás – para os gols mais bonitos do futebol feminino e masculino.

As categorias deste ano são: Melhor Jogador Masculino da Fifa; Melhor Jogadora Feminina da Fifa; Melhor Técnico Masculino da Fifa; Melhor Técnica Feminina da Fifa; Melhor Goleiro Masculino da Fifa; e Melhor Goleira Feminina da Fifa.

Os vencedores são escolhidos por um sistema de votação igualmente ponderado entre fãs, capitães e treinadores de todas as seleções nacionais femininas e masculinas, além de representantes da mídia.

Uma das principais inovações desta edição é o aumento do papel dos fãs, cujos votos terão o mesmo peso que os dos capitães das seleções nacionais, treinadores e representantes da mídia.

Eles também terão a responsabilidade exclusiva de decidir o Fifa Fan Award e ajudarão a escolher o 11 ideal masculino e feminino.

Os eleitores escolheram de uma lista de 77 indicados, incluindo 22 defensores, 22 meio-campistas, 22 atacantes e 11 goleiros. Entre os nomes de destaque estão Rodri, Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Salma Paralluelo.

No entanto, o método de votação gerou preocupações sobre a possível priorização da popularidade em detrimento do mérito esportivo.

A votação foi encerrada no dia 10 de dezembro.

The Best 2024: brasileiros na disputa

Dentro da cerimônia, diversos brasileiros estão entre os selecionados para conquistar alguma premiação. O principal deles é Vinicius Junior, do Real Madrid, que, após perder a Bola de Ouro para Rodri, vê no The Best uma oportunidade de coroar sua vitoriosa temporada 2023/2024.

Além disso, será a primeira vez que uma brasileira dará nome a uma premiação no evento. O Prêmio Marta será entregue à jogadora que marcou o gol mais bonito da temporada.

No cenário brasileiro, jogadores foram selecionados para o time ideal. Entre eles estão Ganso e Cano, do Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, e Thiago Almada, do Botafogo, campeão da Libertadores de 2024.

SAIBA MAIS do The Best com Vini Jr na lista e jogadores que atuam no Brasil



Nino, que também fez parte do título do Fluminense, foi lembrado e concorre a uma vaga na seleção da temporada. Além dele, os zagueiros Bremer, Gabriel Magalhães e Dante também integram a lista.

Outros nomes como Rodrygo e Vinicius Junior, do Real Madrid, e o goleiro Ederson, do Manchester City, também estavam disponíveis na votação.

Para encerrar, o torcedor-símbolo do Vasco da Gama, o pequeno “Gui”, disputa o posto de Torcedor do Ano. Ele concorrerá com outros dois candidatos.

The Best 2024: categorias e os indicados

Confira todas as categorias e seus candidatos para o The Best 2024, que acontecerá nesta terça-feira, dia 17, às 14h (horário de Brasília).

Melhor Jogador Masculino da Fifa

Dani Carvajal, Espanha e Real Madrid

Erling Haaland, Noruega e Manchester City

Federico Valverde, Uruguai e Real Madrid

Florian Wirtz, Alemanha e Bayer Leverkusen

Jude Bellingham, Inglaterra e Real Madrid

Kylian Mbappé, França e Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Lionel Messi, Argentina e Inter Miami

Rodri, Espanha e Manchester City

Toni Kroos, Alemanha e Real Madrid (agora aposentado)

Vinícius Jr, Brasil e Real Madrid

Melhor Treinador Masculino da Fifa

Carlo Ancelotti (ITA), Real Madrid

Lionel Scaloni (ARG), Argentina

Luis de la Fuente (ESP), Espanha

Pep Guardiola (ESP), Manchester City

Xabi Alonso (ESP), Bayer Leverkusen

Melhor Goleiro Masculino da Fifa

Andriy Lunin, Ucrânia e Real Madrid

David Raya, Espanha e Arsenal

Ederson, Brasil e Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa

Gianluigi Donnarumma, Itália e Paris Saint-Germain

Mike Maignan, França e AC Milan

Unai Simón, Espanha e Athletic Club

Prêmio Puskás da Fifa

Hassan Al Haydos (QAT), Catar x China PR

Terry Antonis (AUS), Melbourne City x Western Sydney Wanderers

Yassine Benzia (ALG), Argélia x África do Sul

Walter Bou (ARG), Lanús x Tigre

Michaell Chirinos (HON), Costa Rica x Honduras

Federico Dimarco (ITA), Inter de Milão x Frosinone

Alejandro Garnacho (ARG), Everton x Manchester United

Mohammed Kudus (GHA), West Ham United x Freiburg

Denis Omedi (UGA), KCCA x Kitara

Paul Onuachu (NGA), Trabzonspor x Konyaspor

Jaden Philogene (ENG), Rotherham United x Hull City

Melhor Jogadora da Fifa

Aitana Bonmatí, Espanha e Barcelona

Barbra Banda, Zâmbia e Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen, Noruega e Barcelona

Keira Walsh, Inglaterra e Barcelona

Khadija Shaw, Jamaica e Manchester City

Lauren Hemp, Inglaterra e Manchester City

Lindsey Horan, EUA e Olympique Lyonnais

Lucy Bronze, Inglaterra e Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson, EUA e Chicago Red Stars

Mariona Caldentey, Espanha e Barcelona/Arsenal

Naomi Girma, EUA e San Diego Wave

Ona Batlle, Espanha e Barcelona

Salma Paralluelo, Espanha e Barcelona

Sophia Smith, EUA e Portland Thorns

Tabitha Chawinga, Malaui e Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais

Trinity Rodman, EUA e Washington Spirit

Melhor Treinador(a) Feminina da Fifa

Arthur Elias (BRA), Brasil

Elena Sadiku (SUE), Celtic

Emma Hayes (ING), Chelsea/EUA

Futoshi Ikeda (JPN), Japão

Gareth Taylor (ING), Manchester City

Jonatan Giráldez (ESP), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (FRA), Paris FC

Sonia Bompastor (FRA), Olympique Lyonnais/Chelsea

Melhor Goleira Feminina da Fifa

Alyssa Naeher, EUA e Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger, Alemanha e Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita, Japão e INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll, Espanha e Barcelona

Mary Earps, Inglaterra e Manchester United/Paris Saint-Germain

Prêmio Fifa Marta

Delphine Cascarino (FRA), Olympique Lyonnais x Benfica

Marina Hegering (ALE), Essen x Wolfsburg

Sakina Karchaoui (FRA), França x Suécia

Paulina Krumbiegel (ALE), Duisburg x Hoffenheim

Marta (BRA), Brasil x Jamaica

Nina Mateji (SRB), Sérvia Sub-19 Feminina x Inglaterra Sub-19 Feminina

Beth Mead (ENG), Arsenal x West Ham United

Giuseppina Moraca (ITA), Lazio x Bologna

Asisat Oshoala (NGA), Barcelona x Benfica

Mayra Pelayo (MEX), México x EUA

Trinity Rodman (EUA), EUA x Japão

Prêmio Torcedor Fifa