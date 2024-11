Flamengo x Atlético-MG: onde vai passar o jogo ao vivo?

Flamengo x Atlético-MG hoje (13/11): como assistir ao vivo e online ao jogo do Brasileirão 2024 Crédito: Reprodução / Wagner Meier / AFP

A transmissão de Flamengo versus Atlético-MG será de forma exclusiva, ou seja, por um único canal. A partida da competição terá transmissão ao vivo pelo Premiere, em canal de TV pago da Globo.

Em assinatura em conjunto, também estará disponível sua visualização via Globoplay, no streaming.

Em assinatura em conjunto, também estará disponível sua visualização via Globoplay, no streaming. Flamengo x Atlético-MG: reencontro após final da Copa do Brasil Logo após a conquista da Copa do Brasil, curiosamente, Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar, agora pelo Campeonato Brasileiro, no encerramento da 33ª rodada. Nos confrontos anteriores, o Flamengo foi superior e, com duas vitórias, conquistou o quinto título da competição. Agora, apesar de o encontro ser pelo Brasileirão, os objetivos são distintos: o Flamengo busca encerrar a temporada disputando as primeiras posições na tabela, enquanto o Atlético-MG ainda disputará a final da Libertadores contra o Botafogo.