CBF pede mudanças à Conmebol para aliviar calendário

Pensando na redução do calendário, a CBF fez um requerimento para mudar a participação de clubes brasileiros na fase preliminar da Libertadores. A ideia era trocar as duas vagas nessa fase do torneio por um lugar na fase de grupos. A Conmebol, entretanto, já indicou que só aceita essa discussão para o futuro.

De acordo com o “ge”, o documento não menciona o ano, mas a proposta seria para 2026. A CBF não tentou mudar as regras da Série A com a competição em andamento. As sugestões foram: a extinção dos playoffs da Copa Sul-Americana, a exclusão dos clubes brasileiros da Pré-Libertadores e mais uma vaga direta para o Brasil na fase de grupos.