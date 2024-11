Associação de Repórteres Fotográficos repudia vandalismo de torcida do Atlético-MG

Nuremberg José Maria, de 67 anos, quebrou três dedos do pé e rompeu o tendão após ser atingido por bombas da torcida atleticana, na tarde do último domingo (10). O fotógrafo estava na cobertura da decisão entre Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, quando se tornou vítima dos atos de vandalismo promovidos pelos alvinegros depois do gol de Gonzalo Plata e do apito final. Campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro levantou o primeiro troféu da história do estádio.

Levado às pressas ao hospital, Nuremberg segue em observação e precisará passar por cirurgia. A Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais (ARFOC-MG) emitiu nota de repúdio às cenas de selvageria promovidas pelos atleticanos na Arena MRV e prestou solidariedade ao profissional de 67 anos.

O fotógrafo também recebeu apoio de companheiros de profissão e torcedores de outros clubes nas redes sociais. Profissionais da imprensa estão cobrando punições aos envolvidos desde a noite do último domingo (10).