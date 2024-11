Gabigol não é relacionado pelo Flamengo e diz que verá jogo na arquibancada do Maracanã

Atacante Gabigol comemora gol no jogo Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2024 Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, não está relacionado pelo Flamengo para o jogo contra o Atlético-MG, que acontece nesta quarta-feira, 13, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em nota, ao comunicar a decisão, o Rubro-Negro comunicou que a diretoria fará uma reunião com os representantes do atleta para definir o futuro do jogador, que não segue no Flamengo em 2025.

"Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!", disse Gabigol. No último domingo, 10, logo após a conquista da Copa do Brasil, Gabigol roubou a cena ao declarar, ainda em campo, que não irá seguir no Flamengo para a próxima temporada. O atleta de 29 anos tem contrato com o time carioca apenas até o dia 31 de dezembro deste ano. Gabigol tem conversas avançadas com o Cruzeiro, mas ainda não tem papel assinado.

Ao longo de 2024, pela proximidade do fim de seu vínculo com o Flamengo, o atacante teve seu nome vinculado a outros clubes do futebol brasileiro, entre eles Corinthians, Santos e Palmeiras. "A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro", completou o Flamengo. Gabigol viveu uma temporada de altos e baixos no Flamengo. Enquanto Tite esteve no comando da equipe carioca, o atacante foi para a reservas e não teve desempenho tão bom quanto em outros anos. Após a conquista do título no último domingo, o atacante chegou a criticar a relação que teve com seu ex-treinador.