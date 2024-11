Hulk para Gabigol após gol do Flamengo sobre o Atlético: "Moleque"

Final da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo foi agitada, com muita confusão, bombas dentro do estádio e desentendimentos dentro de campo

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil neste domingo, ao vencer o Atlético por 1 a 0, na Arena MRV. No entanto, chamaram a atenção as confusões tanto nas arquibancadas quanto em campo. Para esclarecer tudo, o dublador Gustavo Machado resolveu revelar alguns diálogos que aconteceram durante a partida.

O momento mais curioso envolveu Hulk e Gabigol. Após o gol do Flamengo e a intensa comemoração dos jogadores rubro-negros, o camisa 7 do Atlético se dirigiu a Gabigol, camisa 99 do Rubro-Negro. “Moleque”, disparou. O flamenguista respondeu, de forma debochada: “Eu?”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em outra situação, o dublador mostrou o diálogo entre o árbitro Raphael Klaus e o zagueiro Igor Rabello.