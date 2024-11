Atlético se pronuncia após problemas na Arena MRV: ‘Inadmissível o que aconteceu’

CEO do Atlético, Bruno Muzzi, também criticou a falta de reciprocidade a delegação do Flamengo e lamentou os fatos contra torcedores

O Atlético se pronunciou oficialmente, por meio de seu CEO, Bruno Muzzi, sobre os problemas ocorridos na Arena MRV durante a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no último domingo (10).

Bruno Muzzi, afinal, também criticou a forma como a delegação do Flamengo foi recebida em Belo Horizonte e destacou, em contraste, que o clube foi bem tratado no Rio de Janeiro.

Muzzi, assim, também informou que tem colaborado com as autoridades para identificar os responsáveis pela pancadaria na Arena MRV e pela confusão generalizada. A Polícia Militar conduziu 16 torcedores, sendo 12 deles por incitar a violência e até cometer injúria racial.

“Fomos bem tratados no jogo de ida da Copa do Brasil. E não houve essa reciprocidade aqui em Belo Horizonte. Lamentamos isso. Sobre o Hino do Galo após a partida, foi uma discussão interna acalorada. Somos profissionais e é preciso saber ganhar e perder, ainda mais com o nosso planejamento para colocar o Atlético em disputa em todas as competições”, finalizou.

