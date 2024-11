Botafogo x Atlético-MG: tudo sobre a final da Libertadores 2024

Saiba quando, onde e tudo sobre a final da Libertadores 2024 entre Atlético-MG e Botafogo Crédito: Reprodução/ Vítor Silva/Botafogo; Pedro Souza/Atlético-MG

Principal torneio do futebol sul-americano, a Copa Libertadores 2024 terá a final entre duas equipes brasileiras: Botafogo e Atlético-MG. Local, data e horário do confronto também já foram definidos: a partida acontecerá no Monumental de Núñez, na Argentina, em 30 de novembro (domingo), às 16 horas (horário de Brasília). Esta será a sexta edição com decisão em jogo único e a 64ª final do torneio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Técnicos portugueses e argentinos crescem em finais do continente; SAIBA MAIS



Será também a sexta vez em que duas equipes brasileiras disputam a final. Além disso, o campeão garantirá vaga no ‘Super Mundial’ de Clubes de 2025. Palmeiras, Flamengo e Fluminense, últimos campeões da Libertadores, já asseguraram suas vagas no torneio. Final da Libertadores 2024: Quando e onde será Botafogo x Atlético-MG? Antes da definição dos finalistas, a Conmebol já havia escolhido o local da final. O Monumental de Núñez, maior palco do futebol sul-americano, tem capacidade para 84.567 pessoas e receberá o jogo decisivo em 30 de novembro. Os ingressos já estão sendo vendidos. Foi cogitada uma mudança para o Brasil, a fim de facilitar o acesso dos torcedores brasileiros, mas a Conmebol prontamente decidiu manter a partida na Argentina.

Final da Libertadores 2024: onde assistir ao vivo A transmissão da final será feita por diversos canais, tanto de TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a final estará disponível na Disney+ e Paramount+. Globo : TV aberta

: TV aberta ESPN : TV fechada

: TV fechada Disney+ : streaming

: streaming Paramount+ : streaming

: streaming Globoplay: streaming Final da Libertadores 2024: destaques das equipes Botafogo

O sistema ofensivo do Botafogo é um dos grandes destaques da equipe, com pontas ágeis como Savarino e Luiz Henrique, que são as principais válvulas de escape e são abastecidos pelo habilidoso meia argentino Almada. No ataque, Igor Jesus, inicialmente desacreditado, tornou-se uma surpresa e atualmente é um dos artilheiros da equipe. Além de ser destaque no clube, ele já tem presença recorrente na Seleção Brasileira.

A defesa do Botafogo também é sólida. Com a recente chegada de Alex Telles, a equipe se fortaleceu após a lesão do lateral titular. A dupla de zaga formada por Bastos e Barboza possui grande sinergia, chegando a deixar o zagueiro Adryelson no banco. Atlético-MG

Assim como o Botafogo, o Atlético-MG também conta com um centroavante em destaque. Deyverson, que chegou ao clube após uma saída conturbada do Cuiabá, tem sido fundamental, especialmente após seus gols contra o River Plate na semifinal da Libertadores, garantindo ao Atlético-MG um resultado confortável na ida. A dupla Hulk e Paulinho também merece atenção. Hulk, com seu toque refinado, experiência e físico, é especialista em bola parada, sendo perigoso em qualquer parte do campo de ataque.

Final da Libertadores 2024: sexta final brasileira Esta será a sexta vez que duas equipes brasileiras decidem a final da Libertadores, algo que se tornou mais comum desde que a Conmebol adotou o modelo de finais únicas. Em 2024, o Atlético-MG eliminou o River Plate na semifinal, enquanto o Botafogo superou o Peñarol. Premiação da Libertadores 2024: VEJA quanto ganha o campeão

Relembre todas as finais de Libertadores decididas entre brasileiros: