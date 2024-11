Atlético vai jogar a final da Copa Libertadores com uniforme tradicional; Botafogo vai de branco

Decisão levou em conta o critério da fase de grupos. Como o Galo teve a melhor campanha, é considerado mandante do jogo

A Conmebol definiu, nesta sexta-feira (1), que o Atlético jogará a final da Copa Libertadores com seu uniforme tradicional preto e branco. O Botafogo, por sua vez, vestirá camisa branca.

A decisão levou em conta o critério da fase de grupos. Como o Galo teve a melhor campanha, é considerado mandante do jogo e, portanto, teve preferência na escolha do uniforme. O Atlético usará a camisa alvinegra, short preto e meião branco. A camisa do goleiro será amarela.

Já o Glorioso usará camisa e shorts brancos e meião preto. O uniforme do goleiro, por sua vez, será completamente roxo.