Fluminense lança camisa em homenagem à conquista da Libertadores

Título completa um ano na próxima segunda-feira (4); lançamento é nesta sexta (1º), com peças à venda no Maracanã para o jogo vs Grêmio Crédito: Jogada 10

Em comemoração pelo aniversário do título da Libertadores, que completa um ano na próxima segunda-feira (4), o Fluminense lançou, nesta sexta (1º), uma camisa que homenageia o papel da torcida na final da competição, disputada no Maracanã contra o Boca Juniors (ARG). A coleção limita-se a 2023 peças, número em referência ao ano da conquista inédita. A camisa reúne as bandeiras tricolores, com as quais a torcida do Fluminense fez a festa na arquibancada do Maracanã. Foi na vitória por 2 a 1, com gols de Germán Cano e John Kennedy. Ambos, aliás, foram os modelos do lançamento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Thiago Santos, do Fluminense, explica adaptação a zagueiro