Final da Libertadores: Conmebol inicia venda para Botafogo x Atlético

A Conmebol deu início, nesta sexta-feira (1), às vendas dos ingressos para Botafogo e Atlético Mineiro, pela final da Libertadores 2024. A partida será no dia 30 de novembro, no estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

As entradas para o confronto variam de R$ 291 a R$ 1864. Os setores disponíveis para a compra neste primeiro momento são as categorias e 1 e 2, na parte mista do estádio (confira abaixo).

Vale ressaltar que as vendas para os torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro serão de responsabilidade de cada clube e terá início na próxima semana.