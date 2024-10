Atlético e Botafogo garantem premiação milionária

Atlético e Botafogo decidem a Copa Libertadores da América no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina

A final da Libertadores 2024 será brasileira, já que o Atlético superou o River Plate, com 3 a 0 no agregado e o Botafogo eliminou o Peñarol, com 6 a 3 considerando os dois jogos. Assim, vão decidir a taça, e as diretorias já esperam uma quantia milionária.

A classificação rendeu mais de US$ 7 milhões (cerca de R$ 40,3 milhões na cotação atual). Vale ressaltar que esse valor é destinado ao vice-campeão do torneio. O vencedor, afinal, vai somar mais US$ 23 milhões (cerca de R$ 132,5 milhões na cotação atual).

O Botafogo já arrecadou R$ 94 milhões. Afinal, foram R$ 54 milhões nas fases anteriores, além do dinheiro que entrará com a decisão.