Botafogo e Atlético-MG disputarão a 6ª final brasileira da história da Libertadores

Botafogo e Atlético-MG disputarão o título da Copa Libertadores-2024, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, após fecharem as semifinais nesta quarta-feira (30) com a vitória do Peñarol por 3 a 1 sobre o time carioca, em Montevidéu.

O Glorioso mostrou todo a sua força no Rio de Janeiro ao humilhar a equipe uruguaia com um sonoro 5 a 0, uma enxurrada de gols em menos de meia hora do segundo tempo, após o clube uruguaio, pentacampeão da Libertadores, levar o jogo para o intervalo com 0 a 0 no placar.

A revanche entre os dois foi disputada no Estádio Centenário e com a presença de torcedores do Botafogo por sugestão do Ministério do Interior uruguaio e da Polícia local em detrimento dos interesses do Peñarol, que esperava disputá-lo em seu estádio Campeón del Siglo e havia vetado a entrada da torcida brasileira.