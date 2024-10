Brasil será o único país com quatro representantes no Mundial de Clubes

Final brasileira na Libertadores definiu que o país terá quatro representantes no torneio do ano que vem.

A definição da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro garantiu o quarto representante brasileiro no Mundial de Clubes do ano que vem. Com isso, o país será a nação com o maior número de equipes no torneio organizado pela Fifa, nos Estados Unidos.

Já que o número de vagas, em alguns continentes, é superior ao número de torneios qualificatórios realizados nos últimos quatro anos, a entidade determinou a classificação por ranking, com o limite de dois clubes por país.

Entretanto, se três clubes ou mais do mesmo país fossem campeões das competições, todos estariam garantidos no Mundial. Foi o que aconteceu com o Brasil, já que Palmeiras, Flamengo e Fluminense foram os últimos vencedores da Libertadores.