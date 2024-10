Textor destaca ‘história’ do Botafogo na Libertadores e deixa recado para jogadores

“Primeira final de Libertadores da história do Botafogo. Absorvam isso, rapazes. Desfrutem. Vocês merecem!”, escreveu John Textor, no Instagram.

Acionista da SAF do Botafogo, John Textor postou um vídeo do elenco comemorando a classificação para a decisão da Libertadores, nesta quarta-feira, no Centenário, em Montevidéu . Ele destacou a história sendo feito e deixou um recado para os jogadores.

O Botafogo perdeu por 3 a 1 o jogo, mas avançou com 6 a 3 no agregado. Na final, vai enfrentar o Atlético-MG no dia 30 de novembro, no Más Monumental, em Buenos Aires.

Antes da decisão da Libertadores, o Botafogo vira a chave para o Brasileirão. Líder com três pontos a mais do que o Palmeiras, segundo colocado, a equipe alvinegra faz o clássico contra o Vasco, terça-feira que vem, no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada.

